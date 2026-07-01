AGENDA · Limeray
Visite du château de Pocé-sur-Cisse, La Châtellenie, Limeray
dimanche 20 septembre 2026 · La Châtellenie · Limeray
Informations pratiques
Visite du château de Pocé-sur-Cisse Dimanche 20 septembre, 10h00 La Châtellenie Indre-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visites du Château, par groupes accompagnés par des enfants ambassadeurs de la Fondation Action Enfance (locataire) et par La Fondation Julien Bertrand (propriétaire).
La Châtellenie 11 route de Saint Ouen les Vignes Limeray 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
Visite par groupes
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