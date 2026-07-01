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Visite du château de Pocé-sur-Cisse, La Châtellenie, Limeray

dimanche 20 septembre 2026 · La Châtellenie · Limeray

Visite du château de Pocé-sur-Cisse, La Châtellenie, Limeray

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
La Châtellenie
Adresse
11 route de Saint Ouen les Vignes
Ville
37530 Limeray
Département
Indre-et-Loire

Visite du château de Pocé-sur-Cisse Dimanche 20 septembre, 10h00 La Châtellenie Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visites du Château, par groupes accompagnés par des enfants ambassadeurs de la Fondation Action Enfance (locataire) et par La Fondation Julien Bertrand (propriétaire).

La Châtellenie 11 route de Saint Ouen les Vignes Limeray 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
Visite par groupes

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