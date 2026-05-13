Grand jeu: Le mystère du portrait disparu, Microfolie de Montardon, Montardon

Grand jeu: Le mystère du portrait disparu Samedi 23 mai, 20h00 Microfolie de Montardon Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Le musée ferme ses portes… mais une œuvre manque à l’appel.

À l’occasion de la Nuit européenne des musées, la Micro-Folie de Montardon se transforme en terrain d’enquête.

Un célèbre portrait a mystérieusement disparu du musée numérique. Les participants, réunis en équipes, devront résoudre une série d’énigmes inspirées de grands portraits de l’histoire de l’art.

Observation, sens du détail et esprit de déduction seront indispensables pour décrypter les indices, faire le lien entre les œuvres et remonter la piste du tableau disparu.

Une expérience ludique et immersive, à la croisée du jeu et de la découverte artistique.

Microfolie de Montardon 2 chemin penouilh Montardon 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 06 81 79 93 83 https://sites.google.com/montardon.org/laapsartmicrofoliemontardon/accueil https://www.instagram.com/laapsart_microfolie_montardon/ [{« type »: « email », « value »: « culture@montardon.org »}] La Micro-Folie de Montardon, située au sein de l’espace culturel Laaps’Art, est un lieu de découverte et de partage autour de l’art et de la culture.

Elle propose un musée numérique interactif réunissant des milliers d’œuvres numérisées en haute définition, issues de grandes institutions culturelles (Louvre, Centre Pompidou, etc.).

Ouverte à tous, la Micro-Folie offre une programmation variée mêlant visites guidées, ateliers créatifs, expériences immersives et événements culturels, dans une ambiance conviviale favorisant l’échange et la curiosité. Le site est accessible en voiture et dispose de places de stationnement à proximité.

Situé en zone rurale, l’accès en transport en commun est limité.

Le lieu est accessible à tous les publics. Pour toute demande spécifique (accessibilité, groupes), il est recommandé de prendre contact en amont.

Le musée ferme ses portes… mais une œuvre manque à l’appel.

© Charline Sales