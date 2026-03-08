Animation à la Cueillette de L’Aragnon Cueillette de l’Aragnon Montardon

Animation à la Cueillette de L’Aragnon

Cueillette de l’Aragnon Chemin de la Forêt Bastard Montardon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-18

fin : 2026-03-18

Date(s) :

2026-03-18

Venez partager un moment en famille autour des produits de saison !

Au programme un atelier ludique pour découvrir les fruits, légumes et plantes du moment, suivi d’une visite guidée du site. Les enfants (et les parents !) pourront repartir avec leur propre bouture de plante aromatique à faire grandir à la maison. Une belle occasion d’apprendre, de manipuler, de sentir… et de passer un moment complice en plein air ! Dès 3 ans. .

Cueillette de l’Aragnon Chemin de la Forêt Bastard Montardon 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 26 35 95 amandine.arette@csap.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Animation à la Cueillette de L’Aragnon

L’événement Animation à la Cueillette de L’Aragnon Montardon a été mis à jour le 2026-03-06 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran