Animation à la Cueillette de L’Aragnon Cueillette de l’Aragnon Montardon

Animation à la Cueillette de L'Aragnon
Cueillette de l'Aragnon, Chemin de la Forêt Bastard, Montardon, Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 4 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Date : 2026-03-18
fin : 2026-03-18
Date(s) :
2026-03-18
Venez partager un moment en famille autour des produits de saison !
Au programme un atelier ludique pour découvrir les fruits, légumes et plantes du moment, suivi d’une visite guidée du site. Les enfants (et les parents !) pourront repartir avec leur propre bouture de plante aromatique à faire grandir à la maison. Une belle occasion d’apprendre, de manipuler, de sentir… et de passer un moment complice en plein air ! Dès 3 ans. .
+33 6 74 26 35 95, amandine.arette@csap.fr
