Grand jeu Mais … où est Chalie ? Médiathèque Secondigny Secondigny
Grand jeu Mais … où est Chalie ? Médiathèque Secondigny Secondigny mardi 7 juillet 2026.
Secondigny
Grand jeu Mais … où est Chalie ?
Médiathèque Secondigny 21 Rue de l’Anjou Secondigny Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-07
On en connait un qui fête bientôt ses 40 ans… Where’s Wally ? La célèbre série de livres jeux est née en 1987 sous la plume de Martin Handford.
Venez jouer avec lui dans les médiathèques de Parthenay et de Secondigny durant tout le Flip !
Pendant les horaires d’ouverture des médiathèques. .
Médiathèque Secondigny 21 Rue de l’Anjou Secondigny 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 90 42
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English : Grand jeu Mais … où est Chalie ?
L’événement Grand jeu Mais … où est Chalie ? Secondigny a été mis à jour le 2026-04-30 par CC Parthenay Gâtine
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