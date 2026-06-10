Initiation pêche Un été au contact de la nature ! Secondigny
Initiation pêche Un été au contact de la nature ! Secondigny vendredi 24 juillet 2026.
Secondigny
Initiation pêche Un été au contact de la nature !
Lac des Effres Secondigny Deux-Sèvres
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 14:00:00
fin : 2026-07-24 17:00:00
Date(s) :
2026-07-24
Participez à l’une de nos animations pêche organisées les Vendredis en été !
Un après-midi inoubliable, pour découvrir la pratique de la pêche, la faune et la flore en compagnie de Nicolas, un passionné de pêche, moniteur et guide officiel !
Ouvert à tous. .
Lac des Effres Secondigny 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 54 25
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English : Initiation pêche Un été au contact de la nature !
L’événement Initiation pêche Un été au contact de la nature ! Secondigny a été mis à jour le 2026-06-10 par CC Parthenay Gâtine
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