Buvette à la résidence La Vergne et Manga à Secondigny Résidence Manga La Vergne Secondigny vendredi 10 juillet 2026.

Secondigny

Buvette à la résidence La Vergne et Manga à Secondigny

Résidence Manga La Vergne 26 Rue de l’Anjou Secondigny Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 14:30:00

fin : 2026-07-10 18:00:00

Date(s) :

2026-07-10

Pour la 2ème année la résidence La Vergne et Manga installe une petite buvette, inclus, dans le patio ou dans la salle climatisée selon la météo.

Organisée par l’association L’Amicale des Résidents, cet événement est l’occasion parfaite de profiter des nouveautés de la saison. Le bureau de l’Amicale et ses membres sont chaleureusement guidés par deux animatrices et référentes du projet, Claudie Descout et Sandra Gabard.

Au menu des festivités Des boissons fraîches (sans alcool) Fuze Tea, Tourtel, Perrier, …

La grande nouveauté de l’été Une vente de délicieux gâteaux en emballages individuels, vendus à l’unité.

Le souhait est d’ouvrir leur établissement sur l’extérieur, de partager des moments conviviaux et de montrer haut et fort qu’il y a de la vie et de la joie au sein de leur EHPAD.

Une exposition est également visible dans la résidence. .

Résidence Manga La Vergne 26 Rue de l’Anjou Secondigny 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 63 71 22

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English : Buvette à la résidence La Vergne et Manga à Secondigny

L’événement Buvette à la résidence La Vergne et Manga à Secondigny Secondigny a été mis à jour le 2026-06-24 par CC Parthenay Gâtine