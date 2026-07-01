AGENDA · Vabres
Grand loto en plein air, Vabres, Vabres
mercredi 22 juillet 2026 · Vabres
Informations pratiques
Grand loto en plein air Mercredi 22 juillet, 21h00 Vabres Gard
Voir sur place
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-22T21:00:00+02:00 – 2026-07-22T23:00:00+02:00
Fin : 2026-07-22T21:00:00+02:00 – 2026-07-22T23:00:00+02:00
Organisé par l’association En Avant Vabres.
Vabres 30460 Vabres Vabres 30460 Gard Occitanie
Nombreux lots et bons d’achats. Loto Jeu
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