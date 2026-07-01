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AGENDA · Vabres

Grand loto en plein air, Vabres, Vabres

mercredi 22 juillet 2026 · Vabres

Grand loto en plein air, Vabres, Vabres

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Lieu
Vabres
Adresse
30460 Vabres
Ville
30460 Vabres
Département
Gard
Tarif
Voir sur place

Grand loto en plein air Mercredi 22 juillet, 21h00 Vabres Gard

Voir sur place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-22T21:00:00+02:00 – 2026-07-22T23:00:00+02:00
Fin : 2026-07-22T21:00:00+02:00 – 2026-07-22T23:00:00+02:00

Organisé par l’association En Avant Vabres.

Vabres 30460 Vabres Vabres 30460 Gard Occitanie
Nombreux lots et bons d’achats. Loto Jeu

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