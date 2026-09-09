Grand loto par l’association Jeunes de Bellevue Complexe sportif du Vigneau Saint-Herblain

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-13 12:00 –

Gratuit : non À partir de 2 € • 1 carte : 3 €• 3 cartes : 8 €• 6 cartes + 1 gratuite : 15 €• Carte surprise : 2 €• 3 cartes surprise : 5 € Tout public

De nombreux lots seront à gagner tout au long de l’après-midi, parmi lesquels :???? Un week-end pour 4 personnes???? Une sortie au Puy du Fou pour 2 personnes???? Une expérience Aquatonic???? Des entrées pour Legendia Parc???? Des prestations bien-être???? Des paniers garnis???? Et de nombreux autres lots et surprisesUne buvette et une restauration seront également proposées sur place.Réservation obligatoire : 07 83 43 94 08 / en ligne

Complexe sportif du Vigneau Est Saint-Herblain 44800

07 83 43 94 08 https://www.helloasso.com/associations/association-jeunes-de-bellevue-jdb/evenements/inscription-loto



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