Informations pratiques

Arvert

Grand Marché de Noël d’Arvert

La Halle d’Arvert Arvert Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-13 09:00:00

fin : 2026-12-13 17:00:00

Date(s) :

2026-12-13

Rendez-vous sous la Halle d’Arvert pour le Grand Marché de Noël !

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La Halle d’Arvert Arvert 17530 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 40 36

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English :

See you in the Halle d’Arvert for the Big Christmas Market!

L’événement Grand Marché de Noël d’Arvert Arvert a été mis à jour le 2026-07-07 par Royan Atlantique