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AGENDA · Arvert

Grand Marché de Noël d’Arvert Arvert

dimanche 13 décembre 2026 · Arvert

Informations pratiques

Début
dimanche 13 décembre 2026
Fin
dimanche 13 décembre 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
La Halle d'Arvert
Ville
17530 Arvert
Département
Charente-Maritime
Tarif

Arvert

Grand Marché de Noël d’Arvert

La Halle d’Arvert Arvert Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-13 09:00:00
fin : 2026-12-13 17:00:00

Date(s) :
2026-12-13

Rendez-vous sous la Halle d’Arvert pour le Grand Marché de Noël !
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La Halle d’Arvert Arvert 17530 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 40 36 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

See you in the Halle d’Arvert for the Big Christmas Market!

L’événement Grand Marché de Noël d’Arvert Arvert a été mis à jour le 2026-07-07 par Royan Atlantique

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