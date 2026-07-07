AGENDA · Arvert
Grand Marché de Noël d’Arvert Arvert
dimanche 13 décembre 2026 · Arvert
Informations pratiques
Arvert
Grand Marché de Noël d’Arvert
La Halle d’Arvert Arvert Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-13 09:00:00
fin : 2026-12-13 17:00:00
Date(s) :
2026-12-13
Rendez-vous sous la Halle d’Arvert pour le Grand Marché de Noël !
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La Halle d’Arvert Arvert 17530 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 40 36
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
See you in the Halle d’Arvert for the Big Christmas Market!
L’événement Grand Marché de Noël d’Arvert Arvert a été mis à jour le 2026-07-07 par Royan Atlantique
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