Informations pratiques

Oberbronn

Grand marché des artisans et des producteurs

2 rue Principale Oberbronn Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-20 11:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-20

[JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE] Grand marché regroupant artisans et producteurs locaux, dans un cadre historique. Animations musicales, pour enfants et visites théâtralisées. Restauration.

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, un grand marché regroupant plus de 60 artisans et producteurs locaux se tiendra dans la cour intérieure du couvent.

Tout au long de la journée, ambiance festive, aire de jeux, animations pour enfants et animation musicale avec Cynthia Colombo !

Au départ du couvent, des visites théâtralisées à 10h30, 14h et 16h sont organisées. Laissez-vous guider par le Baron de Sinclair, un personnage vieux de 300 ans, à travers le village pittoresque d’Oberbronn. 0 .

2 rue Principale Oberbronn 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 84 50 contact@hotellerieducouvent.com

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English :

[EUROPEAN HERITAGE DAYS] Large market featuring local craftsmen and producers, in a historic setting. Musical and children’s entertainment and dramatized tours. Catering.

L’événement Grand marché des artisans et des producteurs Oberbronn a été mis à jour le 2026-08-16 par Office de tourisme de l’Alsace Verte