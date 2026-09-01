Informations pratiques

Oberbronn

Visite théâtralisée du village d’Oberbronn

2 rue Principale Oberbronn Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

[JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE] Laissez-vous guider par le facétieux baron à travers les ruelles de son village dans l’esprit du XVIIIe siècle. Une visite à la fois instructive et divertissante, pour toute la famille ! Sur inscription.

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, laissez-vous guider par le facétieux baron à travers les ruelles de son village dans l’esprit du XVIIIe siècle. Une visite à la fois instructive et divertissante, pour toute la famille ! 0 .

2 rue Principale Oberbronn 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 89 70 tourisme@alsace-verte.com

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English :

[EUROPEAN HERITAGE DAYS] Let the mischievous Baron guide you through the narrow streets of his 18th-century village. An instructive and entertaining visit for the whole family! Registration required.

L’événement Visite théâtralisée du village d’Oberbronn Oberbronn a été mis à jour le 2026-08-16 par Office de tourisme de l’Alsace Verte