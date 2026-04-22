Sébazac-Concourès

Grand marché fleurs et plants/vide greniers

Sébazac-Concourès Aveyron

Tarif : – – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Location emplacement pour 3m

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-08

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Vide-greniers associé à un grand marché aux fleurs et plants, organisé par l’APE de l’école de Concourès et le comité des fêtes.

L’APE et le comité des fêtes organise un grand marché avec de l’animations en continu. Il y aura à disposition les Serres du vallon à Valady et la ferme de la Fon à Saint-Julien de Rodelle (agriculture biologique). La vannerie Brin de 5 liens proposera tout au long de la journée des animations pour les enfants.

Il sera possible de se restaurer sur place. 6 .

Sébazac-Concourès 12740 Aveyron Occitanie +33 6 84 29 69 92

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English :

Yard sale combined with a large flower and plant market, organized by the Concourès school APE and the Comité des fêtes.

L’événement Grand marché fleurs et plants/vide greniers Sébazac-Concourès a été mis à jour le 2026-04-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)