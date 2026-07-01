Informations pratiques

Tinchebray-Bocage

Grand Méchoui à Moncy

Place de la mairie Tinchebray-Bocage Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 20:00:00

fin : 2026-07-18 02:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Le Comité Loisirs de Moncy vous donne rendez-vous pour sa 54e édition, dans une ambiance chaleureuse et festive.

Il n’est pas nécessaire de réserver mais pensez à apporter vos couverts.

Buvette sur place. .

Place de la mairie Tinchebray-Bocage 61800 Orne Normandie +33 2 33 66 39 72

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English : Grand Méchoui à Moncy

L’événement Grand Méchoui à Moncy Tinchebray-Bocage a été mis à jour le 2026-07-09 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne