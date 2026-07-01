Grand Méchoui à Moncy Tinchebray-Bocage
samedi 18 juillet 2026 · Tinchebray-Bocage
Informations pratiques
Tinchebray-Bocage
Grand Méchoui à Moncy
Place de la mairie Tinchebray-Bocage Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 20:00:00
fin : 2026-07-18 02:00:00
Date(s) :
2026-07-18
Le Comité Loisirs de Moncy vous donne rendez-vous pour sa 54e édition, dans une ambiance chaleureuse et festive.
Il n’est pas nécessaire de réserver mais pensez à apporter vos couverts.
Buvette sur place. .
Place de la mairie Tinchebray-Bocage 61800 Orne Normandie +33 2 33 66 39 72
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English : Grand Méchoui à Moncy
L’événement Grand Méchoui à Moncy Tinchebray-Bocage a été mis à jour le 2026-07-09 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne