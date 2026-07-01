Soirées Jeudis du Stade Stade Tinchebray-Bocage
jeudi 16 juillet 2026 · Stade · Tinchebray-Bocage
Informations pratiques
Tinchebray-Bocage
Soirées Jeudis du Stade
Stade Saint Cornier des Landes Tinchebray-Bocage Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 20:00:00
fin : 2026-07-30 23:59:00
Date(s) :
2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27
Chaque jeudi de l’été, retrouvez les Jeudis du Stade à partir de 20h00 et jusqu’à la tombée de la nuit.
Venez partager un moment convivial pour vous amuser ou simplement échanger dans la bonne humeur.
– Jeux libres sur place, et possibilité d’apporter vos propres jeux si vous le souhaitez.
– Ouvert à tous, petits et grands, jeunes et moins jeunes ; les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte.
Retenez ces dates
• Jeudi 02 juillet à 18h30 lancement des Jeudis du Stade Apéritif offert à l’aire de jeux (à côté de la salle des fêtes)
• Jeudi 27 août à 19h00 clôture des Jeudis du Stade Barbecue partagé (salle du foyer) .
Stade Saint Cornier des Landes Tinchebray-Bocage 61800 Orne Normandie +33 2 33 66 82 88 st.cornier.des.landes@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirées Jeudis du Stade
L’événement Soirées Jeudis du Stade Tinchebray-Bocage a été mis à jour le 2026-07-09 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne
À voir aussi à Tinchebray-Bocage (Orne)
- Grand Méchoui à Moncy Tinchebray-Bocage 18 juillet 2026
- Du verdict aux cachots immersion dans la prison de Tinchebray Tinchebray Tinchebray-Bocage 2 septembre 2026