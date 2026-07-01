Soirées Jeudis du Stade Stade Tinchebray-Bocage

Informations pratiques

Tinchebray-Bocage

Soirées Jeudis du Stade

Stade Saint Cornier des Landes Tinchebray-Bocage Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 20:00:00

fin : 2026-07-30 23:59:00

Date(s) :

2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Chaque jeudi de l’été, retrouvez les Jeudis du Stade à partir de 20h00 et jusqu’à la tombée de la nuit.

Venez partager un moment convivial pour vous amuser ou simplement échanger dans la bonne humeur.

– Jeux libres sur place, et possibilité d’apporter vos propres jeux si vous le souhaitez.

– Ouvert à tous, petits et grands, jeunes et moins jeunes ; les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte.

Retenez ces dates

• Jeudi 02 juillet à 18h30 lancement des Jeudis du Stade Apéritif offert à l’aire de jeux (à côté de la salle des fêtes)

• Jeudi 27 août à 19h00 clôture des Jeudis du Stade Barbecue partagé (salle du foyer) .

Stade Saint Cornier des Landes Tinchebray-Bocage 61800 Orne Normandie +33 2 33 66 82 88 st.cornier.des.landes@wanadoo.fr

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English : Soirées Jeudis du Stade

L’événement Soirées Jeudis du Stade Tinchebray-Bocage a été mis à jour le 2026-07-09 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne