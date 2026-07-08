Grand Pardon dess sonneurs Plomeur
dimanche 27 septembre 2026 · Plomeur
Informations pratiques
Plomeur
Grand Pardon dess sonneurs
Treminou Plomeur Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
Lors de ce pardon, les sonneurs sont invités à recevoir la bénédiction.
Rendez-vous à 10h pour la célébration de la messe.
Les sonneurs, accompagnés par le célébrant et les porteurs d’enseignes avec leurs bannières, iront jusqu’à la fontaine où l’eau sera bénie.
Sur place vente de gâteaux, café, buvette, aire de pique-nique. .
Treminou Plomeur 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 82 07 22
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English :
L’événement Grand Pardon dess sonneurs Plomeur a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Destination Pays Bigouden
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