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AGENDA · Plomeur

Grand Pardon dess sonneurs Plomeur

dimanche 27 septembre 2026 · Plomeur

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Adresse
Treminou
Ville
29120 Plomeur
Département
Finistère
Tarif

Plomeur

Grand Pardon dess sonneurs

Treminou Plomeur Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-27

Lors de ce pardon, les sonneurs sont invités à recevoir la bénédiction.

Rendez-vous à 10h pour la célébration de la messe.

Les sonneurs, accompagnés par le célébrant et les porteurs d’enseignes avec leurs bannières, iront jusqu’à la fontaine où l’eau sera bénie.

Sur place vente de gâteaux, café, buvette, aire de pique-nique.   .

Treminou Plomeur 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 82 07 22 

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English :

L’événement Grand Pardon dess sonneurs Plomeur a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Destination Pays Bigouden

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