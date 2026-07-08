Informations pratiques

Plomeur

Grand Pardon dess sonneurs

Treminou Plomeur Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Lors de ce pardon, les sonneurs sont invités à recevoir la bénédiction.

Rendez-vous à 10h pour la célébration de la messe.

Les sonneurs, accompagnés par le célébrant et les porteurs d’enseignes avec leurs bannières, iront jusqu’à la fontaine où l’eau sera bénie.

Sur place vente de gâteaux, café, buvette, aire de pique-nique. .

Treminou Plomeur 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 82 07 22

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Grand Pardon dess sonneurs Plomeur a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Destination Pays Bigouden