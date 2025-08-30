Marathon des Étoiles de la Baie Pointe de La Torche Plomeur

Marathon des Étoiles de la Baie Pointe de La Torche Plomeur dimanche 23 août 2026.

Marathon des Étoiles de la Baie

Pointe de La Torche Lieu-dit An Dorchenn Plomeur Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 09:00:00

fin : 2026-08-23 15:00:00

Date(s) :

2026-08-23

Marathon caritatif en soutien aux enfants atteints de cancer.

Solo: 42, 195km relais duo 2x 21,1 km relais trio 3 x 14 km.

Découvrez le Pays bigouden, ses paluds, ses calvaires, ses chapelles, ses ports, ses phares, ses plages en courant une magnifique boucle sur le plus beau stade du monde. .

Pointe de La Torche Lieu-dit An Dorchenn Plomeur 29120 Finistère Bretagne +33 6 31 29 61 93

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Marathon des Étoiles de la Baie Plomeur a été mis à jour le 2025-08-30 par OT Destination Pays Bigouden Sud