Conférence Titanic, du mythe à la réalité Joseph Coïc Plomeur
Conférence Titanic, du mythe à la réalité Joseph Coïc Plomeur dimanche 14 juin 2026.
Plomeur
Conférence Titanic, du mythe à la réalité Joseph Coïc
1A place de la Mairie Plomeur Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Ancien officier de navigation lors des missions Titanic de 1985 à 1998, Joseph Coïc vous fera découvrir l’histoire du Titanic, de sa constuction au naufrage, jusqu’à la découverte de son épave et les missions d’exploration en profondeur.
Un témoignage unique, entre histoire, science, mémoire et émotion, illustré et enirchi de photos rares.
Conférence organisée par l’AVF Pays bigouden et ouverte à toutes et tous. .
1A place de la Mairie Plomeur 29120 Finistère Bretagne +33 6 12 03 01 84
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English :
L’événement Conférence Titanic, du mythe à la réalité Joseph Coïc Plomeur a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Destination Pays Bigouden
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