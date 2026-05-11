Randonnée Audax 25 km Salle polyvalente Plomeur
Randonnée Audax 25 km Salle polyvalente Plomeur dimanche 27 septembre 2026.
Plomeur
Randonnée Audax 25 km
Salle polyvalente Rue Louis Méhu Plomeur Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
L’équipe de War Maez organise son Audax de 25 km. .
Salle polyvalente Rue Louis Méhu Plomeur 29120 Finistère Bretagne +33 6 70 59 71 43
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English : Randonnée Audax 25 km
L’événement Randonnée Audax 25 km Plomeur a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Destination Pays Bigouden