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Randonnée Audax 25 km Salle polyvalente Plomeur

Randonnée Audax 25 km Salle polyvalente Plomeur dimanche 27 septembre 2026.

Lieu : Salle polyvalente

Adresse : Rue Louis Méhu

Ville : 29120 Plomeur

Département : Finistère

Début : dimanche 27 septembre 2026

Fin : dimanche 27 septembre 2026

Tarif :

Plomeur

Randonnée Audax 25 km

Salle polyvalente Rue Louis Méhu Plomeur Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-27

L’équipe de War Maez organise son Audax de 25 km.   .

Salle polyvalente Rue Louis Méhu Plomeur 29120 Finistère Bretagne +33 6 70 59 71 43 

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English : Randonnée Audax 25 km

L’événement Randonnée Audax 25 km Plomeur a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Destination Pays Bigouden

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