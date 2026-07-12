Informations pratiques

Plomeur

Messe avec chants bretons

Route de Saint-Jean-Trolimon Plomeur Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

La messe sera suivie d’un pot de l’Amitié offert par l’association « Les Amis de la Chapelle Notre dame de Tréminou ».

Animations bretonnes et ventes de gâteaux. .

Route de Saint-Jean-Trolimon Plomeur 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 82 07 22

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English :

L’événement Messe avec chants bretons Plomeur a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Destination Pays Bigouden