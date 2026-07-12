UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Plomeur

Messe avec chants bretons Plomeur

samedi 1 août 2026 · Plomeur

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Adresse
Route de Saint-Jean-Trolimon
Ville
29120 Plomeur
Département
Finistère
Tarif

Plomeur

Messe avec chants bretons

Route de Saint-Jean-Trolimon Plomeur Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-01

Date(s) :
2026-08-01

La messe sera suivie d’un pot de l’Amitié offert par l’association « Les Amis de la Chapelle Notre dame de Tréminou ».
Animations bretonnes et ventes de gâteaux.   .

Route de Saint-Jean-Trolimon Plomeur 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 82 07 22 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Messe avec chants bretons Plomeur a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Destination Pays Bigouden

À voir aussi à Plomeur (Finistère)