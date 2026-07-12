AGENDA · Plomeur
Messe avec chants bretons Plomeur
samedi 1 août 2026 · Plomeur
Informations pratiques
Plomeur
Messe avec chants bretons
Route de Saint-Jean-Trolimon Plomeur Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
La messe sera suivie d’un pot de l’Amitié offert par l’association « Les Amis de la Chapelle Notre dame de Tréminou ».
Animations bretonnes et ventes de gâteaux. .
Route de Saint-Jean-Trolimon Plomeur 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 82 07 22
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English :
L’événement Messe avec chants bretons Plomeur a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Destination Pays Bigouden
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