Informations pratiques

Plomeur

Pardon de Saint-Budoc

90 Lieu Dit Beuzec Plomeur Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Messe et procession traditionnelle .

90 Lieu Dit Beuzec Plomeur 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 82 03 08

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English :

L’événement Pardon de Saint-Budoc Plomeur a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Destination Pays Bigouden