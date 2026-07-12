AGENDA · Plomeur
Pardon de Saint-Budoc Plomeur
dimanche 9 août 2026 · Plomeur
Informations pratiques
Plomeur
Pardon de Saint-Budoc
90 Lieu Dit Beuzec Plomeur Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Messe et procession traditionnelle .
90 Lieu Dit Beuzec Plomeur 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 82 03 08
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English :
L’événement Pardon de Saint-Budoc Plomeur a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Destination Pays Bigouden
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