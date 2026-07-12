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AGENDA · Plomeur

Pardon de Saint-Budoc Plomeur

dimanche 9 août 2026 · Plomeur

Informations pratiques

Début
dimanche 9 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Adresse
90 Lieu Dit Beuzec
Ville
29120 Plomeur
Département
Finistère
Tarif

Plomeur

Pardon de Saint-Budoc

90 Lieu Dit Beuzec Plomeur Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-09

Messe et procession traditionnelle   .

90 Lieu Dit Beuzec Plomeur 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 82 03 08 

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English :

L’événement Pardon de Saint-Budoc Plomeur a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Destination Pays Bigouden

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