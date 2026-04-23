Troc et puces Stade (entrée près de l’Espace jeunes) Plomeur

Plomeur

Troc et puces

Stade (entrée près de l’Espace jeunes) Rue Isidore Le Garo Plomeur Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

Le rendez-vous de l’été pour dénicher les bonnes affaires !

Restauration et buvette sur place.

Organisé par les Gars de Plomeur. .

Stade (entrée près de l’Espace jeunes) Rue Isidore Le Garo Plomeur 29120 Finistère Bretagne +33 6 68 17 75 54

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English :

L’événement Troc et puces Plomeur a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Destination Pays Bigouden