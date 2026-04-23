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Troc et puces Stade (entrée près de l’Espace jeunes) Plomeur

Troc et puces Stade (entrée près de l’Espace jeunes) Plomeur dimanche 12 juillet 2026.

Lieu : Stade (entrée près de l'Espace jeunes)

Adresse : Rue Isidore Le Garo

Ville : 29120 Plomeur

Département : Finistère

Début : dimanche 12 juillet 2026

Fin : dimanche 12 juillet 2026

Tarif :

Plomeur

Troc et puces

Stade (entrée près de l’Espace jeunes) Rue Isidore Le Garo Plomeur Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12
fin : 2026-07-12

Date(s) :
2026-07-12

Le rendez-vous de l’été pour dénicher les bonnes affaires !

Restauration et buvette sur place.

Organisé par les Gars de Plomeur.   .

Stade (entrée près de l’Espace jeunes) Rue Isidore Le Garo Plomeur 29120 Finistère Bretagne +33 6 68 17 75 54 

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English :

L’événement Troc et puces Plomeur a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Destination Pays Bigouden

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