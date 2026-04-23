Troc et puces Stade (entrée près de l’Espace jeunes) Plomeur
Troc et puces Stade (entrée près de l’Espace jeunes) Plomeur dimanche 12 juillet 2026.
Plomeur
Troc et puces
Stade (entrée près de l’Espace jeunes) Rue Isidore Le Garo Plomeur Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
Le rendez-vous de l’été pour dénicher les bonnes affaires !
Restauration et buvette sur place.
Organisé par les Gars de Plomeur. .
Stade (entrée près de l’Espace jeunes) Rue Isidore Le Garo Plomeur 29120 Finistère Bretagne +33 6 68 17 75 54
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English :
L’événement Troc et puces Plomeur a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Destination Pays Bigouden