Informations pratiques

Plomeur

Randonnée La pointe de la Torche

Lieu dit An Dorchenn Plomeur Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Randonnée de 23 km ouverte à tous, animée par les bénévoles de l’association Les Marcheurs de Cornouaille, club affilié Fédération Française de Randonnée.

Prévoir pique-nique.

Afin de respecter l’intégrité du milieu naturel que vous traversez, il est primordial de fixer des embouts caoutchoutés sur les pointes de vos bâtons. En effet, le passage répété de promeneurs avec des bâtons de marche non protégés peut, à moyen terme, avoir des conséquences irréversibles comme le décapage des sols et de la végétation, le ravinement et l’élargissement de l’emprise du sentier. .

Lieu dit An Dorchenn Plomeur 29120 Finistère Bretagne +33 6 77 77 67 93

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English :

L’événement Randonnée La pointe de la Torche Plomeur a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Destination Pays Bigouden