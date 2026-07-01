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AGENDA · Plomeur

Randonnée Le coucher de soleil à la Torche Plomeur

mercredi 22 juillet 2026 · Plomeur

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Adresse
Lieu dit An Dorchenn
Ville
29120 Plomeur
Département
Finistère
Tarif

Plomeur

Randonnée Le coucher de soleil à la Torche

Lieu dit An Dorchenn Plomeur Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22
fin : 2026-07-22

Date(s) :
2026-07-22

Randonnée de 8 km ouverte à tous, animée par les bénévoles de l’association War’ Maez Rando, club affilié Fédération Française de Randonnée.

Afin de respecter l’intégrité du milieu naturel que vous traversez, il est primordial de fixer des embouts caoutchoutés sur les pointes de vos bâtons. En effet, le passage répété de promeneurs avec des bâtons de marche non protégés peut, à moyen terme, avoir des conséquences irréversibles comme le décapage des sols et de la végétation, le ravinement et l’élargissement de l’emprise du sentier.   .

Lieu dit An Dorchenn Plomeur 29120 Finistère Bretagne +33 6 04 15 06 92 

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English :

L’événement Randonnée Le coucher de soleil à la Torche Plomeur a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Destination Pays Bigouden

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