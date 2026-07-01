Randonnée Le coucher de soleil à la Torche Plomeur
mercredi 22 juillet 2026 · Plomeur
Informations pratiques
Plomeur
Randonnée Le coucher de soleil à la Torche
Lieu dit An Dorchenn Plomeur Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
Randonnée de 8 km ouverte à tous, animée par les bénévoles de l’association War’ Maez Rando, club affilié Fédération Française de Randonnée.
Afin de respecter l’intégrité du milieu naturel que vous traversez, il est primordial de fixer des embouts caoutchoutés sur les pointes de vos bâtons. En effet, le passage répété de promeneurs avec des bâtons de marche non protégés peut, à moyen terme, avoir des conséquences irréversibles comme le décapage des sols et de la végétation, le ravinement et l’élargissement de l’emprise du sentier. .
Lieu dit An Dorchenn Plomeur 29120 Finistère Bretagne +33 6 04 15 06 92
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English :
L’événement Randonnée Le coucher de soleil à la Torche Plomeur a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Destination Pays Bigouden
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