Plomeur

Pendreff en fête Apéro Concert Repas

Ty Lapin Plomeur Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Soirée champêtre avec repas et concerts sur le site de Ty Lapin.

Programmation des concerts à venir.

Au menu apéro, jambon à l’os, frites, kouigns.

Événement organisé par le comité des fêtes de Pendreff. .

Ty Lapin Plomeur 29120 Finistère Bretagne +33 6 61 14 49 27

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English : Pendreff en fête Apéro Concert Repas

L’événement Pendreff en fête Apéro Concert Repas Plomeur a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Destination Pays Bigouden