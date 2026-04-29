Pendreff en fête Apéro Concert Repas Plomeur
Pendreff en fête Apéro Concert Repas Plomeur samedi 6 juin 2026.
Plomeur
Pendreff en fête Apéro Concert Repas
Ty Lapin Plomeur Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Soirée champêtre avec repas et concerts sur le site de Ty Lapin.
Programmation des concerts à venir.
Au menu apéro, jambon à l’os, frites, kouigns.
Événement organisé par le comité des fêtes de Pendreff. .
Ty Lapin Plomeur 29120 Finistère Bretagne +33 6 61 14 49 27
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English : Pendreff en fête Apéro Concert Repas
L’événement Pendreff en fête Apéro Concert Repas Plomeur a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Destination Pays Bigouden