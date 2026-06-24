Grand Pardon Diocésain Notre-Dame du Folgoët des 5 et 6 septembre 2026 Le Folgoët
Grand Pardon Diocésain Notre-Dame du Folgoët des 5 et 6 septembre 2026 Le Folgoët samedi 5 septembre 2026.
Le Folgoët
Grand Pardon Diocésain Notre-Dame du Folgoët des 5 et 6 septembre 2026
Basilique Notre-Dame du Folgoët Le Folgoët Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 14:00:00
fin : 2026-09-06 17:00:00
Date(s) :
2026-09-05
Le Grand Pardon de Notre-Dame du Folgoët aura lieu les 5 et 6 septembre 2026 et sera présidé par Mgr Emmanuel Tois, évêque auxiliaire de Paris.
Mise en valeur de la culture bretonne
• le samedi après-midi avec les animations bretonnes (bagad, chants, concert) et la messe en breton
• le dimanche après-midi avec la procession en costumes traditionnels bretons.
Samedi 5 septembre
14h00 Marche des jeunes (Départ chapelle des Pardons)
16h00 Bagad Bro an Aberiou (Déambulation, chants, concert)
18h00 Messe en breton
19h15 Repas tiré du sac (Restauration possible sur place)
20h15 Théâtre Santigou
21h30 Procession aux flambeaux Messe animée par les jeunes
23h00 Veillée et Adoration toute la nuit
Dimanche 6 septembre
7h30 Laudes
8h30 Messe (Basilique)
10h30 Messe solennelle
12h00 Repas tiré du sac (restauration possible sur place)
14h00 Chapelet
15h00 Procession
15h30 Vêpres Salut du Saint-Sacrement
Accès et parkings PMR. .
Basilique Notre-Dame du Folgoët Le Folgoët 29260 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Grand Pardon Diocésain Notre-Dame du Folgoët des 5 et 6 septembre 2026 Le Folgoët a été mis à jour le 2026-06-24 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne
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