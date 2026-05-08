Grand pique-nique au manoir de l’Isle Livarot Livarot Livarot-Pays-d’Auge

Livarot-Pays-d’Auge

Grand pique-nique au manoir de l’Isle Livarot

Livarot 68 rue Marcel Gambier Livarot-Pays-d’Auge Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 12:30:00

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

Le Comité de Jumelage Livarot South Molton a le plaisir de vous convier à un grand pique-nique pour l’accueil de nos amis anglais le dimanche 17 mai à partir de 12h30 au manoir de l’Isle de Livarot.

Le Comité de Jumelage Livarot South Molton a le plaisir de vous convier à un grand pique-nique pour l’accueil de nos amis anglais le dimanche 17 mai à partir de 12h30 au manoir de l’Isle de Livarot.

Apportez vos paniers, couverts et boissons.

Nous mettons à disposition tentes, tables et chaises.

Profitez d’une animation musicale avec le Sextet du Middle Jazz Band et découvrez l’exposition Unie dans la diversité sur les pays européens.

Venez nombreux partager ce moment d’amitié franco-anglaise ! .

Livarot 68 rue Marcel Gambier Livarot-Pays-d’Auge 14140 Calvados Normandie +33 6 26 77 55 09

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English : Grand pique-nique au manoir de l’Isle Livarot

The Livarot South Molton Twinning Committee is pleased to invite you to a big picnic to welcome our English friends on Sunday 17 May from 12.30pm at the Manoir de l’Isle in Livarot.

L’événement Grand pique-nique au manoir de l’Isle Livarot Livarot-Pays-d’Auge a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Lisieux Normandie Tourisme