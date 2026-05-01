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Grand prix cycliste de Neufchâtel-en-Saosnois Neufchâtel-en-Saosnois

Grand prix cycliste de Neufchâtel-en-Saosnois Neufchâtel-en-Saosnois dimanche 17 mai 2026.

Ville : 72600 Neufchâtel-en-Saosnois

Département : Sarthe

Début : dimanche 17 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Neufchâtel-en-Saosnois

Grand prix cycliste de Neufchâtel-en-Saosnois

Neufchâtel-en-Saosnois Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 14:00:00
fin : 2026-05-17 16:30:00

Date(s) :
2026-05-17

L’Union Cycliste Mamers Neufchâtel organise le Grand Prix Cycliste.
L’ épreuve aura lieu le dimanche 17 mai 2026 à Neufchâtel en Saosnois, avec un circuit de 8,18 km pour un total de 10 tours soit 81,8 km.
Les coureurs devront faire preuve de résistance pour surmonter les difficultés de ce parcours !

Départ à 14h00 de la place Maxime Boisseau et arrivée à 16h15.
Buvette et restauration sur place.
Infos sur https://uc-mamers-saosnois.fr/   .

Neufchâtel-en-Saosnois 72600 Sarthe Pays de la Loire   contact@uc-mamers-saosnois.fr

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English :

L’événement Grand prix cycliste de Neufchâtel-en-Saosnois Neufchâtel-en-Saosnois a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Maine Saosnois

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