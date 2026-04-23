Plumelec

Grand Prix cycliste du Morbihan

Cadoudal Plumelec Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-08

Organisé depuis 2006, aujourd’hui sous la co-présidence de Benjamin LAVILLONNIÈRE et Camille VINCE, le Grand Prix du Morbihan est issu d’une longue tradition d’épreuves cyclistes disputées dans le Morbihan.

Cette épreuve en ligne sur la première partie de course puis en circuit permet aux nombreux spectateurs de profiter d’une journée entièrement dédiée au cyclisme.

Ainsi, avec plusieurs passages sur la ligne d’arrivée mais également dans le centre bourg de Plumelec, les possibilités d’encourager ses coureurs préférés sont nombreuses et la course toujours spectaculaire.

Le Vendredi 8 mai La Classique Morbihan, Quiberon Pluvigner

Le Samedi 9 mai Le Grand Prix du Morbihan Féminin, Plumelec Plumelec

Le Grand Prix du Morbihan, Plumelec Plumelec

L’accès à la zone d’arrivée sera payante, sur le site de Plumelec, le samedi 9 mai.

Un programme sera disponible sur place.​ .

Cadoudal Plumelec 56420 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Grand Prix cycliste du Morbihan Plumelec a été mis à jour le 2026-04-23 par Destination Brocéliande CRTBretagne_