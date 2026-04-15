Séreilhac

Grand prix de Clairefaye

La Pauzadie Séreilhac Haute-Vienne

Tarif : 2 – 2 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 13:00:00

fin : 2026-05-01 18:00:00

Date(s) :

2026-05-01

Grand prix de Clairefaye, compétition cyclosportive organisée dans le cadre d’UFOLEP en partenariat avec l’Union Cycliste de Séreilhac. Ouvert aux licenciés adultes UFOLEP et aux 11/12, 13/14 et 15/16 ans avec une participation gratuite.

Plusieurs départs (6) programmés entre 13h30 et 15h04 en fonction du nombre de kilomètres parcourus: 10, 30, 48, 54, 60, 72 et 78.

Rendez-vous au niveau du lieu-dit La Pauzadie . .

La Pauzadie Séreilhac 87620 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 72 22 97 83 bernadette.arragon26.87@gmail.com

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English : Grand prix de Clairefaye

L’événement Grand prix de Clairefaye Séreilhac a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Val de Vienne