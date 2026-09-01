GRAND PRIX DE FRANCE CLASSE 5 SPORT ET STANDART Saint-Brevin-les-Pins
samedi 10 octobre 2026 · Saint-Brevin-les-Pins
Informations pratiques
Saint-Brevin-les-Pins
GRAND PRIX DE FRANCE CLASSE 5 SPORT ET STANDART
Plage de l’Océan Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 09:00:00
fin : 2026-10-11 15:00:00
Date(s) :
2026-10-10 2026-10-11
Compétition de char à voile comptant pour la championnat de France .
Plage de l’Océan Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 10 36 10 75 clubbrevinoischarvoile@gmail.com
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English :
L’événement GRAND PRIX DE FRANCE CLASSE 5 SPORT ET STANDART Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Saint Brevin
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