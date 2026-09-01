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AGENDA · Saint-Brevin-les-Pins

GRAND PRIX DE FRANCE CLASSE 5 SPORT ET STANDART Saint-Brevin-les-Pins

samedi 10 octobre 2026 · Saint-Brevin-les-Pins

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
Plage de l'Océan
Ville
44250 Saint-Brevin-les-Pins
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Saint-Brevin-les-Pins

GRAND PRIX DE FRANCE CLASSE 5 SPORT ET STANDART

Plage de l’Océan Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 09:00:00
fin : 2026-10-11 15:00:00

Date(s) :
2026-10-10 2026-10-11

Compétition de char à voile comptant pour la championnat de France   .

Plage de l’Océan Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 10 36 10 75  clubbrevinoischarvoile@gmail.com

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English :

L’événement GRAND PRIX DE FRANCE CLASSE 5 SPORT ET STANDART Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Saint Brevin

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