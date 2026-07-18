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Grand prix des fêtes Résidence Domitys Les clés d’or Orthez

samedi 25 juillet 2026 · Résidence Domitys Les clés d'or · Orthez

Grand prix des fêtes Résidence Domitys Les clés d’or Orthez

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
13:30:00
Lieu
Résidence Domitys Les clés d'or
Adresse
4 av du Maréchal de Lattre de Tassigny
Ville
64300 Orthez
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Orthez

Grand prix des fêtes

Résidence Domitys Les clés d’or 4 av du Maréchal de Lattre de Tassigny Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 13:30:00
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-25

Départ de l’école de l’UCO
15h départ Open 1,2,3, Access
Entracte gourmand et salon climatisé
17h30 remise des prix avec les officiels de la course.   .

Résidence Domitys Les clés d’or 4 av du Maréchal de Lattre de Tassigny Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 09 22 00 

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English : Grand prix des fêtes

L’événement Grand prix des fêtes Orthez a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Coeur de Béarn

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