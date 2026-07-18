Grand prix des fêtes Résidence Domitys Les clés d’or Orthez
samedi 25 juillet 2026 · Résidence Domitys Les clés d'or · Orthez
Informations pratiques
Orthez
Grand prix des fêtes
Résidence Domitys Les clés d’or 4 av du Maréchal de Lattre de Tassigny Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 13:30:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Départ de l’école de l’UCO
15h départ Open 1,2,3, Access
Entracte gourmand et salon climatisé
17h30 remise des prix avec les officiels de la course. .
Résidence Domitys Les clés d’or 4 av du Maréchal de Lattre de Tassigny Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 09 22 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Grand prix des fêtes
L’événement Grand prix des fêtes Orthez a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Coeur de Béarn
À voir aussi à Orthez (Pyrénées-Atlantiques)
- Atelier Initiation au modelage Atelier Cappable Orthez 18 juillet 2026
- Festival Lac’O Latino Base de loisirs Orthez 19 juillet 2026
- Visite guidée Orthez, cité médiévale Office de tourisme Orthez 20 juillet 2026
- Visite guidée des arènes Avenue du Pesqué Orthez 21 juillet 2026
- Ciné-conférence Ouverture des fêtes d’Orthez Résidence Domitys Les Clés d’Or Orthez 21 juillet 2026