Grand prix des fêtes Résidence Domitys Les clés d’or Orthez

Informations pratiques

Orthez

Grand prix des fêtes

Résidence Domitys Les clés d’or 4 av du Maréchal de Lattre de Tassigny Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 13:30:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Départ de l’école de l’UCO

15h départ Open 1,2,3, Access

Entracte gourmand et salon climatisé

17h30 remise des prix avec les officiels de la course. .

Résidence Domitys Les clés d’or 4 av du Maréchal de Lattre de Tassigny Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 09 22 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Grand prix des fêtes

L’événement Grand prix des fêtes Orthez a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Coeur de Béarn