Grand quiz Harry Potter, Médiathèque de Gueux, Gueux

Informations pratiques

Grand quiz Harry Potter Samedi 3 octobre, 10h30 Médiathèque de Gueux Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Le Choixpeau magique révélera la maison qui vous est destinée… Gryffondor, Serdaigle, Poufsouffle ou Serpentard ?

Les équipes s’affronteront ensuite dans un grand quiz sur l’univers de Poudlard et de ses plus célèbres élèves.

À la clé : de nombreux lots magiques à remporter !

Médiathèque de Gueux 2bis rue de l’église 51390 Gueux Gueux 51390 Marne Grand Est 06 01 85 10 84 https://mediatheque.gueux.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 06 01 85 10 84 »}] La médiathèque de Gueux est un espace culturel ouvert à tous, accueillant, qui organise divers ateliers et événements tout au long de l’année : jeux, lectures, ateliers créatifs, conférences, etc.

Biblis en folie 2026

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