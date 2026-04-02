Grand Slam Français COYCH Comité d’Organisation Yacht Club Hyèrois Hyères

Hyères

Grand Slam Français

COYCH Comité d’Organisation Yacht Club Hyèrois 14, avenue du Docteur Robin Hyères Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-10-04

fin : 2026-10-06

Date(s) :

2026-10-04

Grand Slam Français

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COYCH Comité d’Organisation Yacht Club Hyèrois 14, avenue du Docteur Robin Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 38 61 67 contact@coych.org

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English : French slam Regatta

French Grand Slam

L’événement Grand Slam Français Hyères a été mis à jour le 2022-10-12 par Office de Tourisme Provence Méditerranée