Grand Slam Français COYCH Comité d’Organisation Yacht Club Hyèrois Hyères
Grand Slam Français COYCH Comité d’Organisation Yacht Club Hyèrois Hyères dimanche 4 octobre 2026.
Hyères
Grand Slam Français
COYCH Comité d’Organisation Yacht Club Hyèrois 14, avenue du Docteur Robin Hyères Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-10-04
fin : 2026-10-06
Date(s) :
2026-10-04
Grand Slam Français
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COYCH Comité d’Organisation Yacht Club Hyèrois 14, avenue du Docteur Robin Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 38 61 67 contact@coych.org
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English : French slam Regatta
French Grand Slam
L’événement Grand Slam Français Hyères a été mis à jour le 2022-10-12 par Office de Tourisme Provence Méditerranée
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