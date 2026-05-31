Grand Tabazù, Place Chanoine Boursier, Villeurbanne
Grand Tabazù, Place Chanoine Boursier, Villeurbanne samedi 20 juin 2026.
Grand Tabazù Samedi 20 juin, 11h30 Place Chanoine Boursier Métropole de Lyon
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-20T11:30:00+02:00 – 2026-06-20T13:00:00+02:00
Fin : 2026-06-20T11:30:00+02:00 – 2026-06-20T13:00:00+02:00
Fruit de l’union passionnelle entre deux collectifs de hautes envolées, voici venu Grand Tabazù ! La Cie Impérial et Mazalda convolent en justes noces afin d’investir l’espace public avec leurs musiques à danser. Résultat, une fanfare au métissage assumé pour une grande fête du village planétaire.
Tout public
Place Chanoine Boursier Place Chanoine boursier, 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Gratte-Ciel Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes
La Cie Impérial et Mazalda convolent en justes noces avec cette fanfare au métissage assumé.
© Pierre Paturel
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