Grand tetras en toute discrétion Sortie CPIE Arette
Grand tetras en toute discrétion Sortie CPIE Arette dimanche 20 septembre 2026.
Arette
Grand tetras en toute discrétion Sortie CPIE
ENS du Braca Arette Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 09:00:00
fin : 2026-09-20 16:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Farouche et discret, le grand tetras, aussi appelé coq de bruyère, est particulièrement fragile. Allons à la découverte de son habitat au sein d’une de ses dernières enclaves de tranquillité, lors d’une balade sans difficulté sous les conifères.
A partir de 8 ans, niveau intermédiaire. .
ENS du Braca Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 36 28 98 cpiebearn@gmail.com
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English : Grand tetras en toute discrétion Sortie CPIE
L’événement Grand tetras en toute discrétion Sortie CPIE Arette a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
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