Arette

Grand tetras en toute discrétion Sortie CPIE

ENS du Braca Arette Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 09:00:00

fin : 2026-09-20 16:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Farouche et discret, le grand tetras, aussi appelé coq de bruyère, est particulièrement fragile. Allons à la découverte de son habitat au sein d’une de ses dernières enclaves de tranquillité, lors d’une balade sans difficulté sous les conifères.

A partir de 8 ans, niveau intermédiaire. .

ENS du Braca Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 36 28 98 cpiebearn@gmail.com

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English : Grand tetras en toute discrétion Sortie CPIE

L’événement Grand tetras en toute discrétion Sortie CPIE Arette a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme du Haut-Béarn