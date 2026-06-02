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Grand tetras en toute discrétion Sortie CPIE Arette

Grand tetras en toute discrétion Sortie CPIE Arette

Grand tetras en toute discrétion Sortie CPIE Arette dimanche 20 septembre 2026.

Adresse : ENS du Braca

Ville : 64570 Arette

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : dimanche 20 septembre 2026

Fin : dimanche 20 septembre 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 4 4 4 Tarif réduit

Arette

Grand tetras en toute discrétion Sortie CPIE

ENS du Braca Arette Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 09:00:00
fin : 2026-09-20 16:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Farouche et discret, le grand tetras, aussi appelé coq de bruyère, est particulièrement fragile. Allons à la découverte de son habitat au sein d’une de ses dernières enclaves de tranquillité, lors d’une balade sans difficulté sous les conifères.
A partir de 8 ans, niveau intermédiaire.   .

ENS du Braca Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 36 28 98  cpiebearn@gmail.com

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English : Grand tetras en toute discrétion Sortie CPIE

L’événement Grand tetras en toute discrétion Sortie CPIE Arette a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme du Haut-Béarn

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