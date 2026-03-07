Grand Vide Dressing RAPI | Bellevue – Chantenay – Saint herblain RAPi – Rencontres Amitié Partages interculturels Nantes
Grand Vide Dressing RAPI | Bellevue – Chantenay – Saint herblain RAPi – Rencontres Amitié Partages interculturels Nantes jeudi 18 juin 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-06-18 09:30 – 17:30
Gratuit : oui Petits prix garantis : De superbes affaires pour se faire plaisir sans se ruiner. Des espaces dédiés pour Homme, Femme et Tout âge (enfants et adultes). Toutes les morphologies : Un large choix de tailles disponibles, allant du XS au XXL.Petits prix garantis : De superbes affaires pour se faire plaisir sans se ruiner.Ambiance chaleureuse : Venez discuter, chiner tranquillement et rencontrer les acteurs du quartier dans une atmosphère cool et solidaire. Adulte, Etudiant, En famille, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public
Donnez une seconde vie à votre style et soutenez l’économie circulaire locale ! ????????L’organisation RAPI vous invite à son Grand Vide Dressing mensuel qui se déroulera sur trois jours, du mardi 16 au jeudi 18 juin 2026. Installé au cœur du quartier Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne à Nantes, cet événement convivial est ouvert à tous les habitants désireux de renouveler leur garde-robe de manière écoresponsable et économique. Que vous soyez à la recherche de pépites vintage, de basiques indispensables ou de vêtements pratiques pour le quotidien, venez fouiller sur nos portants bien garnis.Des espaces dédiés pour Homme, Femme et Tout âge (enfants et adultes). Toutes les morphologies : Un large choix de tailles disponibles, allant du XS au XXL.Petits prix garantis : De superbes affaires pour se faire plaisir sans se ruiner.Ambiance chaleureuse : Venez discuter, chiner tranquillement et rencontrer les acteurs du quartier dans une atmosphère cool et solidaire.???? Informations pratiquesDates : Du mardi 16 juin au jeudi 18 juin 2026Horaires : Accueil de 09h30 à 17h30 non-stopAdresse exacte : 15 ter boulevard Jean Moulin, 44100 Nantes (Quartier Bellevue)Accessibilité : Entrée libre et gratuite pour tous.
RAPi – Rencontres Amitié Partages interculturels Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100
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