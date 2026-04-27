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Grand vide grenier Allons

Grand vide grenier Allons

Grand vide grenier Allons dimanche 24 mai 2026.

Adresse : Site de Gouts

Ville : 47420 Allons

Département : Lot-et-Garonne

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Tarif : 18 18 18 Tarif de base plein tarif

Allons

Grand vide grenier

Site de Gouts Allons Lot-et-Garonne

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24
fin : 2026-05-24

Date(s) :
2026-05-24

Au programme objets anciens & collections, vêtements, jouets, livres, bonnes affaires & trouvailles
Site ombragé et agréable
Restauration sur place sur réservation moules/frites   .

Site de Gouts Allons 47420 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 89 11 55 

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English : Grand vide grenier

L’événement Grand vide grenier Allons a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Coteaux et Landes de Gascogne

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