Allons

Grand vide grenier

Site de Gouts Allons Lot-et-Garonne

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Au programme objets anciens & collections, vêtements, jouets, livres, bonnes affaires & trouvailles

Site ombragé et agréable

Restauration sur place sur réservation moules/frites .

Site de Gouts Allons 47420 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 89 11 55

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English : Grand vide grenier

L’événement Grand vide grenier Allons a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Coteaux et Landes de Gascogne