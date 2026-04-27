Grand vide grenier Allons
Grand vide grenier Allons dimanche 24 mai 2026.
Allons
Grand vide grenier
Site de Gouts Allons Lot-et-Garonne
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
Au programme objets anciens & collections, vêtements, jouets, livres, bonnes affaires & trouvailles
Site ombragé et agréable
Restauration sur place sur réservation moules/frites .
Site de Gouts Allons 47420 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 89 11 55
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English : Grand vide grenier
L’événement Grand vide grenier Allons a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Coteaux et Landes de Gascogne