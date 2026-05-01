Repas carcasses de canards Allons
Repas carcasses de canards Allons jeudi 14 mai 2026.
Allons
Repas carcasses de canards
Local chasse Allons Lot-et-Garonne
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 12:30:00
fin : 2026-05-14
Date(s) :
2026-05-14
Menu apéritif, entrée, carcasses de canards & frites, salade & fromage, dessert, café, vin rouge & rosé pour le repas
Amener assiettes et couverts.
Sur réservation avant le 10 mai. .
Local chasse Allons 47420 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 89 11 55
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English : Repas carcasses de canards
L’événement Repas carcasses de canards Allons a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Coteaux et Landes de Gascogne
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