Allons

Repas carcasses de canards

Local chasse Allons Lot-et-Garonne

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 12:30:00

fin : 2026-05-14

Date(s) :

2026-05-14

Menu apéritif, entrée, carcasses de canards & frites, salade & fromage, dessert, café, vin rouge & rosé pour le repas

Amener assiettes et couverts.

Sur réservation avant le 10 mai. .

Local chasse Allons 47420 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 89 11 55

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English : Repas carcasses de canards

L’événement Repas carcasses de canards Allons a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Coteaux et Landes de Gascogne