Informations pratiques

Villefranche-de-Rouergue

Grand vide grenier d’automne à Villefranche

Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-10-04

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

Vide grenier au foirail de la Madeleine

Calèches et Cavaliers du Rouergue organise son traditionnel vide-greniers, brocante d’automne le dimanche 4 octobre 2026 au foirail de la Madeleine , à Villefranche-de-Rouergue.

Pour les inscriptions, à 3 euros le mètre linéaire en intérieur comme en extérieur.

Déjeuner aux tripous dès 8h00 du matin

Restauration sur place le midi

Buvette

Crêpes et glaces

Animation équestre

Tombola .

Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 6 66 15 48 83 caleches.cavaliersdurouergue@gmail.com

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English :

Yard Sale at the Foirail de la Madeleine

L’événement Grand vide grenier d’automne à Villefranche Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-08-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)