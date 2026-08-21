Grand vide grenier d’automne à Villefranche Villefranche-de-Rouergue
dimanche 4 octobre 2026 · Villefranche-de-Rouergue
Informations pratiques
Villefranche-de-Rouergue
Grand vide grenier d’automne à Villefranche
Villefranche-de-Rouergue Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-10-04
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-04
Vide grenier au foirail de la Madeleine
Calèches et Cavaliers du Rouergue organise son traditionnel vide-greniers, brocante d’automne le dimanche 4 octobre 2026 au foirail de la Madeleine , à Villefranche-de-Rouergue.
Pour les inscriptions, à 3 euros le mètre linéaire en intérieur comme en extérieur.
Déjeuner aux tripous dès 8h00 du matin
Restauration sur place le midi
Buvette
Crêpes et glaces
Animation équestre
Tombola .
Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 6 66 15 48 83 caleches.cavaliersdurouergue@gmail.com
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English :
Yard Sale at the Foirail de la Madeleine
L’événement Grand vide grenier d’automne à Villefranche Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-08-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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