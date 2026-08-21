UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Villefranche-de-Rouergue

Grand vide grenier d’automne à Villefranche Villefranche-de-Rouergue

dimanche 4 octobre 2026 · Villefranche-de-Rouergue

Grand vide grenier d’automne à Villefranche Villefranche-de-Rouergue

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Ville
12200 Villefranche-de-Rouergue
Département
Aveyron
Tarif

Villefranche-de-Rouergue

Grand vide grenier d’automne à Villefranche

Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-10-04
fin : 2026-10-04

Date(s) :
2026-10-04

Vide grenier au foirail de la Madeleine
Calèches et Cavaliers du Rouergue organise son traditionnel vide-greniers, brocante d’automne le dimanche 4 octobre 2026 au foirail de la Madeleine , à Villefranche-de-Rouergue.
Pour les inscriptions, à 3 euros le mètre linéaire en intérieur comme en extérieur.
Déjeuner aux tripous dès 8h00 du matin
Restauration sur place le midi
Buvette
Crêpes et glaces
Animation équestre
Tombola   .

Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 6 66 15 48 83  caleches.cavaliersdurouergue@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Yard Sale at the Foirail de la Madeleine

L’événement Grand vide grenier d’automne à Villefranche Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-08-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

À voir aussi à Villefranche-de-Rouergue (Aveyron)