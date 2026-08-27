Grand Vide-Grenier de l’ACBV Biscarrosse
samedi 10 octobre 2026 · Biscarrosse
Informations pratiques
Biscarrosse
Grand Vide-Grenier de l’ACBV
Place Charles de Gaulle Biscarrosse Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 09:00:00
fin : 2026-10-10 18:00:00
Date(s) :
2026-10-10
L’ACBV organise un vide-greniers le samedi 10 octobre sur la Place Charles de Gaulle / Place de l’Eglise de 9h à 18h.
Nombreux stands & restauration sur place
Pour les inscriptions
– La réservation des emplacements se fait dorénavant en ligne sur le site internet My Brocante. C’est simple, rapide, sécurisé et vous pouvez choisir votre emplacement !
– RDV sur ce lien pour réserver votre emplacement https://www.mybrocante.fr/agenda/e/525642445d/40600 .
Place Charles de Gaulle Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 29 24 03 acbv40@gmail.com
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English : Grand Vide-Grenier de l’ACBV
L’événement Grand Vide-Grenier de l’ACBV Biscarrosse a été mis à jour le 2026-08-27 par OT Grands Lacs
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