Informations pratiques

Biscarrosse

Grand Vide-Grenier de l’ACBV

Place Charles de Gaulle Biscarrosse Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 09:00:00

fin : 2026-10-10 18:00:00

Date(s) :

2026-10-10

L’ACBV organise un vide-greniers le samedi 10 octobre sur la Place Charles de Gaulle / Place de l’Eglise de 9h à 18h.

Nombreux stands & restauration sur place

Pour les inscriptions

– La réservation des emplacements se fait dorénavant en ligne sur le site internet My Brocante. C’est simple, rapide, sécurisé et vous pouvez choisir votre emplacement !

– RDV sur ce lien pour réserver votre emplacement https://www.mybrocante.fr/agenda/e/525642445d/40600 .

Place Charles de Gaulle Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 29 24 03 acbv40@gmail.com

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English : Grand Vide-Grenier de l’ACBV

L’événement Grand Vide-Grenier de l’ACBV Biscarrosse a été mis à jour le 2026-08-27 par OT Grands Lacs