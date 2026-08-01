Informations pratiques

Machecoul-Saint-Même

GRAND VIDE MAISON

1 Avenue des Pinsons Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 10:00:00

fin : 2026-08-23 18:00:00

Date(s) :

2026-08-22 2026-08-23

GRAND VIDE MAISON

Vous aimez chiner, dénicher de bonnes affaires ou donner une seconde vie aux objets ? Venez faire un tour à notre vide-maison !

Vous y trouverez un peu de tout

Mobilier

️ Vaisselle

️ Décoration

️ Bricolage

Livres

Vêtements

Jeux, objets du quotidien… et bien d’autres surprises ! .

1 Avenue des Pinsons Machecoul-Saint-Même 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire

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English :

BIG HOUSE CLEAR-OUT

L’événement GRAND VIDE MAISON Machecoul-Saint-Même a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Sud Retz Atlantique