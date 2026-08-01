GRAND VIDE MAISON Machecoul-Saint-Même
samedi 22 août 2026 · Machecoul-Saint-Même
Informations pratiques
Machecoul-Saint-Même
GRAND VIDE MAISON
1 Avenue des Pinsons Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 10:00:00
fin : 2026-08-23 18:00:00
Date(s) :
2026-08-22 2026-08-23
GRAND VIDE MAISON
Vous aimez chiner, dénicher de bonnes affaires ou donner une seconde vie aux objets ? Venez faire un tour à notre vide-maison !
Vous y trouverez un peu de tout
Mobilier
️ Vaisselle
️ Décoration
️ Bricolage
Livres
Vêtements
Jeux, objets du quotidien… et bien d’autres surprises ! .
1 Avenue des Pinsons Machecoul-Saint-Même 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire
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English :
BIG HOUSE CLEAR-OUT
L’événement GRAND VIDE MAISON Machecoul-Saint-Même a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Sud Retz Atlantique
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