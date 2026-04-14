Moncrabeau

Grand vide maison

3232 Route de Nerac Moncrabeau Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 13:00:00

fin : 2026-05-17 19:00:00

Date(s) :

2026-05-09

Vide maison avec un large choix d’objets meubles, vaisselle, linge, bibelots, décoration vintage, objets de collection, musique et outillage. Photos sur demande.

Paiement en espèces et Wero. Ouvert de 13h à 19h chaque jour. .

3232 Route de Nerac Moncrabeau 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine videmaison.mai26@gmail.com

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English : Grand vide maison

L’événement Grand vide maison Moncrabeau a été mis à jour le 2026-04-14 par OT de l’Albret