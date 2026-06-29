Grande braderie de l’été Cany-Barville
Grande braderie de l’été Cany-Barville samedi 18 juillet 2026.
Cany-Barville
Grande braderie de l’été
Rue du Général de Gaulle Cany-Barville Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 07:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Retrouvez la grande braderie de l’été à Cany-Barville qui se déroulera le 18 juillet de 7h à 18h rue du Général de Gaulle.
Vous y trouverez également des animations pour les enfants telles que des structures gonflables, une activité maquillage pour enfants et des balades en poney avec tombola ou de nombreux lots sont à gagner ! (places de cinéma, descentes de luge, place de pédalos…)
Possibilité de participer en tant qu’exposant, 2€ le mètre pour les particuliers et 4€ pour les pros non adhérents à l’association, renseignements au 06 25 17 49 47. .
Rue du Général de Gaulle Cany-Barville 76450 Seine-Maritime Normandie +33 6 25 17 49 47 canyanimationscommerces@gmail.com
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English : Grande braderie de l’été
L’événement Grande braderie de l’été Cany-Barville a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre
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