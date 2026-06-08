Stage d’équitation Ethologie Centre équestre la cavale Merens- Cany-Barville
Stage d’équitation Ethologie Centre équestre la cavale Merens- Cany-Barville samedi 11 juillet 2026.
Cany-Barville
Stage d’équitation Ethologie
Centre équestre la cavale Merens- 2295 route de Calvaille Cany-Barville Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-07-11
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-11
Stage d’équitation basé sur l’éthologie, avec Pierre Dubois.
2 jours les 11 et 12 juillet au Centre équestre de la Cavale Merens. Sur réservation. .
Centre équestre la cavale Merens- 2295 route de Calvaille Cany-Barville 76450 Seine-Maritime Normandie +33 6 80 89 09 14
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Stage d’équitation Ethologie
L’événement Stage d’équitation Ethologie Cany-Barville a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre
À voir aussi à Cany-Barville (Seine-Maritime)
- Marché traditionnel Cany-Barville 8 juin 2026
- Festival américain Cany-Barville 13 juin 2026
- Salon du Handicap Cany-Barville 13 juin 2026
- Foire à tout Parking de la Poste Cany-Barville 14 juin 2026
- Le choeur presto en concert Cany-Barville 14 juin 2026