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Stage d’équitation Ethologie Centre équestre la cavale Merens- Cany-Barville

Stage d’équitation Ethologie Centre équestre la cavale Merens- Cany-Barville samedi 11 juillet 2026.

Lieu : Centre équestre la cavale Merens-

Adresse : 2295 route de Calvaille

Ville : 76450 Cany-Barville

Département : Seine-Maritime

Début : samedi 11 juillet 2026

Fin : dimanche 12 juillet 2026

Tarif :

Cany-Barville

Stage d’équitation Ethologie

Centre équestre la cavale Merens- 2295 route de Calvaille Cany-Barville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-07-11
fin : 2026-07-12

Date(s) :
2026-07-11

Stage d’équitation basé sur l’éthologie, avec Pierre Dubois.
2 jours les 11 et 12 juillet au Centre équestre de la Cavale Merens. Sur réservation.   .

Centre équestre la cavale Merens- 2295 route de Calvaille Cany-Barville 76450 Seine-Maritime Normandie +33 6 80 89 09 14 

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English : Stage d’équitation Ethologie

L’événement Stage d’équitation Ethologie Cany-Barville a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre

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