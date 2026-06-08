Stage d’équitation Ethologie Centre équestre la cavale Merens- Cany-Barville

Cany-Barville

Stage d’équitation Ethologie

Centre équestre la cavale Merens- 2295 route de Calvaille Cany-Barville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-11

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-11

Stage d’équitation basé sur l’éthologie, avec Pierre Dubois.

2 jours les 11 et 12 juillet au Centre équestre de la Cavale Merens. Sur réservation. .

Centre équestre la cavale Merens- 2295 route de Calvaille Cany-Barville 76450 Seine-Maritime Normandie +33 6 80 89 09 14

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English : Stage d’équitation Ethologie

L’événement Stage d’équitation Ethologie Cany-Barville a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre