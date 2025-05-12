Stage de natation enfant Piscine de la Vallée Route de Veulettes Cany-Barville lundi 13 juillet 2026.

Cany-Barville

Stage de natation enfant Piscine de la Vallée

Route de Veulettes Piscine de la Vallée Cany-Barville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-07-13

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-13

L’inscription aux stages de natation enfants sont ouverts !

Tout au long des mois de juillet et août la piscine de la Vallée à Cany-Barville propose des stages de natation à la semaine pour les enfants à partir de 5 ans.

Les stages se dérouleront du lundi au vendredi, pour les débutants comme pour les expérimentés.

Pour réserver ou obtenir des renseignements merci de contacter la piscine de la Vallée. .

Route de Veulettes Piscine de la Vallée Cany-Barville 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 57 91 11

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Stage de natation enfant Piscine de la Vallée

L’événement Stage de natation enfant Piscine de la Vallée Cany-Barville a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre