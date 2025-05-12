Stage de natation enfant Piscine de la Vallée Route de Veulettes Cany-Barville
Stage de natation enfant Piscine de la Vallée Route de Veulettes Cany-Barville lundi 13 juillet 2026.
Cany-Barville
Stage de natation enfant Piscine de la Vallée
Route de Veulettes Piscine de la Vallée Cany-Barville Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-07-13
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-13
L’inscription aux stages de natation enfants sont ouverts !
Tout au long des mois de juillet et août la piscine de la Vallée à Cany-Barville propose des stages de natation à la semaine pour les enfants à partir de 5 ans.
Les stages se dérouleront du lundi au vendredi, pour les débutants comme pour les expérimentés.
Pour réserver ou obtenir des renseignements merci de contacter la piscine de la Vallée. .
Route de Veulettes Piscine de la Vallée Cany-Barville 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 57 91 11
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English : Stage de natation enfant Piscine de la Vallée
L’événement Stage de natation enfant Piscine de la Vallée Cany-Barville a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre
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