21ème Foire aux Livres et Cartes Postales Anciennes Salle Daniel Pierre Cany-Barville dimanche 12 juillet 2026.

Cany-Barville

21ème Foire aux Livres et Cartes Postales Anciennes

Salle Daniel Pierre Rue Louis Bouilhet Cany-Barville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 08:00:00

fin : 2026-07-12 18:00:00

Date(s) :

2026-07-12

21ème Foire aux livres et toutes collections (CPA, timbres, museletes, fèves, multi collection, vinyls…)

RDV salle DANIEL PIERRE, de 8h à 18h.

Tarif 1€ donnant droit au tirage au sort d’une tombola.

Parking gratuit. .

Salle Daniel Pierre Rue Louis Bouilhet Cany-Barville 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 77 66

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English : 21ème Foire aux Livres et Cartes Postales Anciennes

L’événement 21ème Foire aux Livres et Cartes Postales Anciennes Cany-Barville a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre