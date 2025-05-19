21ème Foire aux Livres et Cartes Postales Anciennes Salle Daniel Pierre Cany-Barville
21ème Foire aux Livres et Cartes Postales Anciennes Salle Daniel Pierre Cany-Barville dimanche 12 juillet 2026.
Cany-Barville
21ème Foire aux Livres et Cartes Postales Anciennes
Salle Daniel Pierre Rue Louis Bouilhet Cany-Barville Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 08:00:00
fin : 2026-07-12 18:00:00
Date(s) :
2026-07-12
21ème Foire aux livres et toutes collections (CPA, timbres, museletes, fèves, multi collection, vinyls…)
RDV salle DANIEL PIERRE, de 8h à 18h.
Tarif 1€ donnant droit au tirage au sort d’une tombola.
Parking gratuit. .
Salle Daniel Pierre Rue Louis Bouilhet Cany-Barville 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 77 66
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English : 21ème Foire aux Livres et Cartes Postales Anciennes
L’événement 21ème Foire aux Livres et Cartes Postales Anciennes Cany-Barville a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre
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