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21ème Foire aux Livres et Cartes Postales Anciennes Salle Daniel Pierre Cany-Barville

21ème Foire aux Livres et Cartes Postales Anciennes Salle Daniel Pierre Cany-Barville dimanche 12 juillet 2026.

Lieu : Salle Daniel Pierre

Adresse : Rue Louis Bouilhet

Ville : 76450 Cany-Barville

Département : Seine-Maritime

Début : dimanche 12 juillet 2026

Fin : dimanche 12 juillet 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Cany-Barville

21ème Foire aux Livres et Cartes Postales Anciennes

Salle Daniel Pierre Rue Louis Bouilhet Cany-Barville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 08:00:00
fin : 2026-07-12 18:00:00

Date(s) :
2026-07-12

21ème Foire aux livres et toutes collections (CPA, timbres, museletes, fèves, multi collection, vinyls…)
RDV salle DANIEL PIERRE, de 8h à 18h.
Tarif 1€ donnant droit au tirage au sort d’une tombola.
Parking gratuit.   .

Salle Daniel Pierre Rue Louis Bouilhet Cany-Barville 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 77 66 

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English : 21ème Foire aux Livres et Cartes Postales Anciennes

L’événement 21ème Foire aux Livres et Cartes Postales Anciennes Cany-Barville a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre

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