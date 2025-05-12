Festivités du 14 juillet Cany-Barville
Festivités du 14 juillet Cany-Barville mardi 14 juillet 2026.
Cany-Barville
Festivités du 14 juillet
Centre ville Cany-Barville Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Le programme de la journée
matin cérémonie officielle
12 h repas citoyen au stade municipal
après-midi jeux et animations au stade municipal
soir feu d’artifice .
Centre ville Cany-Barville 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 71 44
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English : Festivités du 14 juillet
L’événement Festivités du 14 juillet Cany-Barville a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre
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