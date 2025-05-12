Cany-Barville

Festivités du 14 juillet

Centre ville Cany-Barville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Le programme de la journée

matin cérémonie officielle

12 h repas citoyen au stade municipal

après-midi jeux et animations au stade municipal

soir feu d’artifice .

Centre ville Cany-Barville 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 71 44

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English : Festivités du 14 juillet

L’événement Festivités du 14 juillet Cany-Barville a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre