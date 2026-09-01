Grande braderie de livres Médiathèque de Vernon Vernon

Informations pratiques

Vernon

Grande braderie de livres

Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 10:00:00

fin : 2026-09-26 18:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Le réseau des médiathèques organise sa traditionnelle braderie annuelle à l’occasion de la Rentrée culturelle

C’est la rentrée Culture ! Pour fêter cette occasion, la médiathèque de Vernon et ses bibliothécaires et discothécaires vous proposent une grande braderie de livres et de CD !

Petits prix, large choix.. Passez nous voir !

Sur le parvis ou dans les couloirs de l’Espace Philippe Auguste, en fonction de la météo !

Entrée libre ! .

Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 53 06

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English : Grande braderie de livres

L’événement Grande braderie de livres Vernon a été mis à jour le 2026-08-19 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération