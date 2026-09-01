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AGENDA · Vernon

Grande braderie de livres Médiathèque de Vernon Vernon

samedi 26 septembre 2026 · Médiathèque de Vernon · Vernon

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Médiathèque de Vernon
Adresse
12 avenue Victor Hugo
Ville
27200 Vernon
Département
Eure
Tarif

Vernon

Grande braderie de livres

Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 10:00:00
fin : 2026-09-26 18:00:00

Date(s) :
2026-09-26

Le réseau des médiathèques organise sa traditionnelle braderie annuelle à l’occasion de la Rentrée culturelle

C’est la rentrée Culture ! Pour fêter cette occasion, la médiathèque de Vernon et ses bibliothécaires et discothécaires vous proposent une grande braderie de livres et de CD !
Petits prix, large choix.. Passez nous voir !

Sur le parvis ou dans les couloirs de l’Espace Philippe Auguste, en fonction de la météo !
Entrée libre !   .

Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 53 06 

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English : Grande braderie de livres

L’événement Grande braderie de livres Vernon a été mis à jour le 2026-08-19 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération

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