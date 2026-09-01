Grande braderie de livres Médiathèque de Vernon Vernon
samedi 26 septembre 2026 · Médiathèque de Vernon · Vernon
Informations pratiques
Vernon
Grande braderie de livres
Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 10:00:00
fin : 2026-09-26 18:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Le réseau des médiathèques organise sa traditionnelle braderie annuelle à l’occasion de la Rentrée culturelle
C’est la rentrée Culture ! Pour fêter cette occasion, la médiathèque de Vernon et ses bibliothécaires et discothécaires vous proposent une grande braderie de livres et de CD !
Petits prix, large choix.. Passez nous voir !
Sur le parvis ou dans les couloirs de l’Espace Philippe Auguste, en fonction de la météo !
Entrée libre ! .
Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 53 06
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Grande braderie de livres
L’événement Grande braderie de livres Vernon a été mis à jour le 2026-08-19 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
À voir aussi à Vernon (Eure)
- ROCK IN THE BARN Vernon 11 septembre 2026
- Atelier d’écriture Médiathèque de Vernon Vernon 12 septembre 2026
- Atelier Huile essentielle pour une rentrée sereine au naturel ! Médiathèque de Vernon Vernon 12 septembre 2026
- Vide grenier Vernon 13 septembre 2026
- Jeu vidéo Médiathèque de Vernon Vernon 16 septembre 2026