Grande Braderie Granvillaise Granville
dimanche 16 août 2026 · Granville
Informations pratiques
Granville
Grande Braderie Granvillaise
Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-08-16 09:00:00
fin : 2026-08-17 19:00:00
Date(s) :
2026-08-16
Les beaux jours ne sont pas terminés… mais c’est déjà le bon moment pour préparer la rentrée
Rendez-vous dans les rues de Granville pour la Grande Braderie Granvillaise organisée par Les Vitrines de Granville.
Mode, maison, décoration, accessoires, équipement du quotidien… profitez du déballage des commerçants pour faire le plein de bonnes affaires avant la rentrée, découvrir les nouveautés et soutenir les commerces locaux.
Déballage dans les rues
Bons plans & shopping
Restauration sur place
Que vous prépariez la reprise, l’équipement des enfants, une nouvelle garde-robe ou simplement une journée shopping en ville c’est le moment d’en profiter. .
Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 91 30 03 asso.lvdg@gmail.com
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English : Grande Braderie Granvillaise
L’événement Grande Braderie Granvillaise Granville a été mis à jour le 2026-07-13 par OT Granville Terre et Mer
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