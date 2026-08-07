Interstellar au cinéma Le Select Granville
samedi 8 août 2026 · Le Select · Granville
Informations pratiques
Granville
Interstellar au cinéma
Le Select 7 Boulevard d’Hauteserve Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 16:00:00
fin : 2026-08-18 19:00:00
Date(s) :
2026-08-08 2026-08-18
À l’occasion de la sortie de l’Odyssée de Nolan, redécouvrez un de ces chefs-d’œuvre sur grand écran Interstellar.
Rendez-vous samedi 8 août à 21H00 en VF et 18 août à 16H00 en VOST
Le film raconte les aventures d’un groupe d’explorateurs qui utilisent une faille récemment découverte dans l’espace-temps afin de repousser les limites humaines et partir à la conquête des distances astronomiques dans un voyage interstellaire.
Tarif unique 5€50 la place. .
Le Select 7 Boulevard d’Hauteserve Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 50 00 27 granville@cine-movida.com
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English : Interstellar au cinéma
L’événement Interstellar au cinéma Granville a été mis à jour le 2026-08-04 par OT Granville Terre et Mer
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