Interstellar au cinéma Le Select Granville

Informations pratiques

Granville

Interstellar au cinéma

Le Select 7 Boulevard d’Hauteserve Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 16:00:00

fin : 2026-08-18 19:00:00

Date(s) :

2026-08-08 2026-08-18

À l’occasion de la sortie de l’Odyssée de Nolan, redécouvrez un de ces chefs-d’œuvre sur grand écran Interstellar.

Rendez-vous samedi 8 août à 21H00 en VF et 18 août à 16H00 en VOST

Le film raconte les aventures d’un groupe d’explorateurs qui utilisent une faille récemment découverte dans l’espace-temps afin de repousser les limites humaines et partir à la conquête des distances astronomiques dans un voyage interstellaire.

Tarif unique 5€50 la place. .

Le Select 7 Boulevard d’Hauteserve Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 50 00 27 granville@cine-movida.com

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English : Interstellar au cinéma

L’événement Interstellar au cinéma Granville a été mis à jour le 2026-08-04 par OT Granville Terre et Mer